Bandiere blu, la provincia di Ragusa le conferma tutte e quattro

Ragusa, Modica, Ispica e Pozzallo confermano la bandiera blu. Oggi l’ufficializzazione delle zone balneari che hanno ottenuto il ‘vessillo’ quest’anno.

Sono 226 le località rivierasche e 84 gli approdi turistici che in Italia potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu 2023. In tutto si tratta di 458 spiagge, un quarto di quelle italiane (sia di lago che marine) e l’11% circa di quelle premiate a livello mondiale.

Rispetto allo scorso anno ci sono 16 Bandiere Blu in più, tutte assegnate dalla Foundation for Environmental Education (FEE), con una cerimonia di premiazione alla presenza dei sindaci interessati svoltasi a Roma presso la sede del CNR, con intervento della ministra del Turismo, Daniela Santanché.

Le Marche salgono a 18, con un nuovo ingresso. La Sardegna conferma le sue 15 località, l’Abruzzo conferma le sue 14, così come la Sicilia, che ne vanta 11. Per quanto riguarda le Bandiere Blu della Sicilia, sventolano in queste località: Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari, Tusa (provincia di Messina); Menfi (Agrigento); Ragusa, Modica, Ispica, Pozzallo.