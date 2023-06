Venerdì e sabato a Ragusa la seconda edizione del Festival dello Scarto

Il 9 e il 10 giugno torna a Ragusa il Festival dello Scarto, ospitato dagli Orti Sociali Proxima. Nella manifestazione saranno coinvolte oltre venti associazioni locali, imprese del territorio e singoli cittadini.

Il tema sarà trattato in tante varianti e con diverse formule: tornerà la Human Library e lo SWAP. Un’area sarà dedicata al ristoro e un’altra al baratto. Nel corso della due giorni sono previsti workshop e passeggiate fitoalimurgiche.

L’organizzazione ha invitato la cittadinanza ad aggiungere proposte per rendere ancora più ricco il programma dell’evento.

L’iniziativa sarà collaborata da Sicilia che Cambia, giornale on-line, che offre testimonianza e divulgazione a ogni tipo di cambiamento.

Il festival dello scarto è un momento di interazione per dare nuova vita a tutto quello che la società ha scartato e per accentuare la sensibilità sulle problematiche ambientali e sociali. Le tante associazioni che vi aderiscono si pongono l’obiettivo di costruire un’occasione per condividere esperienze e competenze, mostrando concretamente alla collettività che i rifiuti correttamente re-immessi nella catena non sono scarti ma materie post-consumo a cui dare una seconda vita. Che si tratti di rifiuti industriali o familiari, questa è un’occasione per gettare le basi di una riflessione molto ampia e fare la propria parte.