Il Parco di Caucana chiuso per lavori. Il direttore punta ad aprirlo presto

Dopo qualche telefonata siamo riusciti a sapere perché il Parco di Caucana è chiuso e quando potrebbe riaprire.

Come vi avevamo raccontato in un precedente articolo, infatti, il Parco archeologico di Caucana risultava chiuso, ma la motivazione non era stata ufficializzata. Avevamo provato a chiedere al Sindaco di Santa Croce Camerina, dove il parco ricade, ma il primo cittadino aveva affermato che il sito è di proprietà dell’Ente parchi, quindi della Regione Siciliana. Avevamo tentato di saperne di più visitando il sito parchiarcheologico.regione.sicilia.it nella sezione dedicata ai parchi di Kamarina, Caucana e Cava d’Ispica. Lo stesso, però, risultava e risulta ancora oggi “momentaneamente chiuso”. Componendo il numero di telefono riportato sul sito stavolta abbiamo ricevuto risposta da un funzionario: la prossima settimana l’Ente Parco dovrebbe incontrare il Direttore dei Lavori e il Rup per fare un punto della situazione.

Nel frattempo, dall’Ufficio Stampa della Regione Siciliana abbiamo saputo che sono in corso dei lavori relativi alla videosorveglianza, all’impianto elettrico e alla sistemazione della recinzione. Stando a quanto risulta a loro, la riapertura è prevista per i primi mesi del 2024. Abbiamo anche contattato il direttore ad interim del parco, Luigi Gattuso, (che si è insediato da poco ed ha sostituito Mimmo Buzzone, di recente andato in pensione). L’architetto Gattuso, da noi contattato, fa sapere di star lavorando affinché i tempi vengano notevolmente accorciati e di aver per questo avviato proprio oggi una collaborazione con il sindaco di Santa Croce. Il suo obiettivo è far sì che il parco venga riaperto, anche parzialmente, già per questa estate in modo da renderlo fruibile, ovviamente rispettando tutti i canoni di sicurezza, ai visitatori.