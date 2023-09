Pozzallo, incidente con turisti maltesi feriti: necessaria aeroambulanza

Fra i turisti maltesi feriti nell’incidente stradale del 31 agosto a Pozzallo, una prima coppia è arrivata a Malta in catamarano venerdì sera e si trova attualmente in convalescenza all’ospedale Mater Dei. Lo rende noto il ministero degli Esteri italiano.

Tra i feriti due donne necessitano di un’aeroambulanza per tornare a Malta.

Sono in corso trattative tra le famiglie delle due donne, l’amministrazione dell’ospedale Mater Dei a Malta e le compagnie di assicurazione, affinché vengano trasportate a Malta. Una di loro soffre di una frattura al gomito e l’altra ha bisogno di un intervento chirurgico all’anca.

I sei cittadini maltesi erano in vacanza in Sicilia e sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale sulla strada che va da Pozzallo a Modica. I turisti maltesi viaggiavano a bordo di un minibus che può ospitare fino a nove passeggeri e si è scontrato con un suv Volkswagen T-Roc.