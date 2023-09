Vittoria, persi finanziamenti per il Mercato ortofrutticolo

Il Tar del Lazio ha rigettato l’istanza del Comune di Vittoria che aveva presentato ricorso contro la perdita dei finanziamenti legati al PNRR e destinati al mercato ortofrutticolo di Vittoria. Il Comune di Vittoria aveva presentato la domanda il 30 novembre scorso alle ore 15, con tre ore di ritardo rispetto alla scadenza che era stata fissata per le ore 12.

La notizia è stata diffusa dai componenti del gruppo politico Vittoria e Scoglitti “Punto a Capo”, Antonio Prelati, Toti Miccoli e Biagio Cirica. I tre parlano di “grandissima occasione di sviluppo persa e a soffrirne è un intero territorio e un settore trainante per l’economia della città”.

Per i consiglieri di Fratelli d’Italia, invece, si tratta dell’ennesimo fallimento della giunta che perde un finanziamento nodale per il Mercato di Vittoria. “Adesso Aiello – chiosa il gruppo consiliare con il coordinatore cittadino Giovanni Bongiorno – dovrebbe chiedere scusa ai vittoriesi per l’ennesima occasione persa e trarre le conseguenze di un disastro amministrativo senza precedenti”.