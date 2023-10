A Ragusa lo spettacolo delle Fiamme Oro Rugby della Polizia

Si è svolto oggi a Ragusa, al campo rugby di via della Costituzione, una giornata dedicata allo sport ed alla legalità, riservata ai bambini dai 6 ai 13 anni amanti, simpatizzanti o che si avvicinano per la prima volta alla disciplina sportiva del rugby.

L’evento è stato organizzato dall’associazione “Ragusa Rugby Union ASD” in collaborazione con la Questura di Ragusa per promuove il connubio tra sport e Polizia di Prossimità che vede la Polizia di Stato impegnata nel mondo scolastico e nelle attività rivolte ai giovani.

Per dare maggiore lustro alla manifestazione, il questore Vincenzo Trombadore ha ottenuto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza la partecipazione di qualificati atleti e referenti del Gruppo sportivo rugby delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, il V.Sov. Massimiliano Bizzozzero, referente tecnico del settore giovanile e sociale, l’Ass. C. C. Altigieri Alberto, referente del settore scuola, l’Ass. Valerio Vicerè, referente per la preparazione atletica giovanile e la Dr.ssa Katia Pacelli e la presenza di una consulente in materia di età evolutiva dello sport.

Come vi avevamo raccontato (https://www.ragusah24.it/2023/10/12/sport-e-legalita-tra-i-giovani-il-questore-invita-il-gruppo-rugby-delle-fiamme-oro/) il team è giunto ieri ed era stato accolto dal Questore nel suo ufficio per un saluto di benvenuto ed una foto ricordo.

Stamane presso l’impianto sportivo, il questore Trombadore insieme al presidente del Ragusa Rugby Union Erman Dinatale, ai rappresentati nazionali della Federazione Italiana Rugby e dei rappresentanti del Comitato Regionale – Sicilia – della stessa Federazione, alla presenza del prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, del comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Carmine Rosciano, del comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Walter Mela e del sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, accompagnato dalla Polizia Locale, dopo l’Inno di Mameli cantato in coro da tutti i bambini seduti tra gli spalti, ha dato il via alla manifestazione.

Suddivisi in gruppi, i bambini hanno attivamente partecipato al rugby tag, un gioco specifico per avvicinare i neofiti a tale nobile disciplina, seguiti attentamente dagli educatori ed istruttori del teamFiamme Oro e dei tecnici locali e del Comitato regionale.

“L’evento sportivo rappresenta per la Polizia di Stato una delle tante occasioni per poter diffondere la cultura della legalità tra i giovani”, ha detto il questore Trombadore, rivolgendosi al giovanissimo pubblico, “così come nello sport anche nella vita sociale ci sono regole da osservare ed il rispetto dei principi fondamentali su cui si basa la civile convivenza è indispensabile per il pieno godimento dei diritti di tutti. La presenza di una rappresentanza del Gruppo delle Fiamme Oro a Ragusa è motivo di vanto e di orgoglio per la provincia di Ragusa e l’iniziativa sportiva rivolta ai giovani rispecchia ancora una volta la mission della Polizia di Stato che si rispecchia nel motto Esserci Sempre”.

Per l’occasione sono state presenti anche le unità cinofile antiesplosivo che il Questore, già Direttore dei Reparti Speciali della Polizia di Stato, ha voluto per offrire al giovanissimo pubblico l’opportunità di poter ammirare.

Nel pomeriggio le attività sportive proseguiranno con sedute mirate di aggiornamento tecnico didattico, agli atleti under 16, under 18, senior e ladies dell’associazione sportiva.