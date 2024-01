Per la prima volta in Sicilia un corso riservato a papà e figli maschi

L’evento, organizzato dalla Diocesi di Ragusa attraverso l’Ufficio per la Pastorale della Famiglia, si terrà sabato 20 (dalle 15 alle 20) e domenica 21 gennaio (dalle 9 alle 12.30) con due laboratori. Il corso, tenuto da Daniele Masini, psicologo ed educatore della Diocesi di Bergamo, sarà ospitato nell’istituto Cor Jesu di via Colleoni 62 a Ragusa.

Un corso riservato ai papà e ai figli maschi dagli 11 ai 13 anni nel quale si parlerà dei legami affettivi e dello sviluppo sessuale. Si tratta del progetto “Noi uomini” che rappresenta un’occasione per papà e figli maschi per conoscersi più a fondo, confrontarsi e affrontare i temi più importanti della vita.

«Si tratta – spiegano i coniugi Delizia Di Stefano e Nicandro Prete, responsabili dell’Ufficio di Pastorale della Famiglia – di un nuovo appuntamento che nasce come risposta all’emergenza educativa e in linea con il nostro progetto di educazione all’Amore. Perché le competenze relazionali di rispetto, responsabilità ed empatia vanno insegnate ai figli prima ancora della non violenza!».

Il corso si tiene per la prima volta in Sicilia dopo aver già entusiasmato oltre 2500 coppie di papà-figli in Lombardia, Veneto, Trentino e Svizzera. Il riscontro di iscrizioni è stato superiore alle attese e non è escluso che possano in futuro tenersi anche altri appuntamenti. Gli incontri avranno un taglio psicologico e relazionale. «Proveremo a trasformare – sintetizzano gli organizzatori – l’educazione affettiva e relazionale in poesia».