Ragusa-Catania, Aricò: cronoprogramma rispettato

“Nessun ritardo. Stiamo rispettando il cronoprogramma dei lavori della Ragusa-Catania”. Così l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Aricò, replica alle dichiarazioni del Movimento 5 Stelle (Rg-Ct, Campo “Cantieri fermi o nemmeno all’1% dei lavori” )

“In questo momento- aggiunge Aricò- guardare alle percentuali di completamento è fuorviante e non restituisce la realtà dei fatti. Dopo l’affidamento in via d’urgenza è stato necessario completare tutte le procedure propedeutiche. Anzi, da questo punto di vista, passaggi come quello degli espropri hanno avuto tempi più veloci rispetto al solito”.

“Al momento – aggiunge – si stanno rispettando i tempi tecnici previsti dal cronoprogramma senza alcun ritardo. Superate tutte le procedure propedeutiche, nei prossimi mesi si assisterà ad un’attività ancora più intensa nei cantieri. Il governo Schifani sta ponendo e continuerà a porre la massima attenzione su questa infrastruttura e su tutta la Sicilia Sud-Orientale, come ha sempre fatto”.