Ragusa, sinergia tra pubblico e privato per aiutare le vittime di violenza

Mattina di scambio e condivisione a Ibla tra imprenditori e imprenditrici del Centro Commerciale Naturale, le referenti del “Centro Antiviolenza – Il Pettirosso”, della “Casa delle Donne” e l’Amministrazione Comunale.

Nelle scorse settimane rappresentanti del Centro Commerciale Naturale Antica Ibla, nello specifico Loredana Gurrieri e Santi Tiralosi, hanno incontrato l’assessora ai Servizi Sociali e Pari Opportunità, Elvira Adamo, per mettere a disposizione gli esercizi commerciali aderenti alla loro rete come punti di primo contatto per fornire informazioni alle donne vittime di molestie e violenza.

Il progetto ha visto il coinvolgimento delle due associazioni “La Casa delle Donne di Ragusa”, attiva nelle provincie di Ragusa e Siracusa, e il “Centro Antiviolenza – Il Pettirosso di Ragusa”, accreditato alla Regione Sicilia e con il Distretto Socio-Sanitario 44, entrambe in attiva collaborazione con i Servizi Sociali.:

“È nata – sottolinea l’assessora Adamo – una rete di collaborazione che prevede la diffusione di materiale informativo presso gli esercizi commerciali e una formazione di base per operatori e operatrici addetti al primo contatto con il pubblico, affinché sappiano come comportarsi e agire per dare orientamento alle donne in difficoltà e possano poi immediatamente allertare le associazioni competenti e i Servizi Sociali del Comune”.

La collaborazione prevede anche l’organizzazione di eventi mirati alla sensibilizzazione e all’informazione che saranno realizzati nelle prossime settimane.

“È questo un esempio di solidarietà, impegno e sinergia tra pubblico e privato non profit – conclude Elvira Adamo – che risalta la società civile che anima e rende migliore la nostra città. Grazie a Daniele La Rosa, Loredana Gurrieri, Elena Tumino Santi Tiralosi, Lisa Iudice, Paola Ravalli, Federica Abate”.

Le due associazioni sono raggiungibili ai seguenti indirizzi Internet:

https://www.facebook.com/cavilpettirosso/

https://www.facebook.com/p/La-Casa-delle-Donne-Ragusa-100080115098022/

https://www.facebook.com/anticaiblaccn/?locale=it_IT