“Storie al Castello” al Farmuseum al Castello di Donnafugata

Il 10 novembre, dalle ore 10:00, il Farmuseum al Castello di Donnafugata si prepara ad accogliere “Storie al Castello”, un evento che celebra le tradizioni secolari dell’entroterra ibleo, con una giornata dedicata a mestieri, sapori e saperi di un tempo. Il progetto è cofinanziato dalla Regione Siciliana –Assessorato per le Attività Produttive –Iniziativa “Sicilia che piace” 2024 –Capitolo di Bilancio 342525”. L’evento si propone di offrire una finestra sul passato e, insieme, di far riscoprire il legame tra modernità e tradizione, in un mondo che evolve velocemente verso il digitale.

Un museo contadino al castello: Arte e sapori antichi rivivono



Nella suggestiva cornice del Castello di Donnafugata, i visitatori potranno immergersi in una vera e propria mostra del contadino, dove sono esposti i vecchi arnesi per lavorare la terra, e per produrre beni nel pieno rispetto delle pratiche tradizionali. Il tocco dello chef Lorenzo Ruta arricchirà l’esperienza con degustazioni di prodotti locali, rivisitati in chiave contemporanea ma radicati nel gusto di una volta.

Un convegno per approfondire le tradizioni Iblee



A rendere ancora più coinvolgente l’evento, un convegno condotto da antropologi e studiosi delle tradizioni locali offrirà un approfondimento scientifico sulla cultura iblea, analizzandone l’evoluzione storica e il suo valore intramontabile. L’obiettivo è non solo celebrare il passato, ma riflettere su come queste conoscenze possano adattarsi e sopravvivere in una società in rapido cambiamento.

Tradizioni in video: Il legame con chi vive lontano



Per raggiungere anche chi non potrà essere fisicamente presente, saranno rese disponibili in video streaming on-demand le varie attività del convegno sul sito Stradamangiando.it, che dedicherà ampio spazio alla cultura e alle tradizioni iblee. Saranno utilizzati anche i canali social così da creare un ponte tra i visitatori e i tanti siciliani all’estero che mantengono un forte legame con la loro terra natia.

Un tuffo nella Sicilia dell’Ottocento



Non mancheranno momenti di intrattenimento, con uno spettacolo dialettale messo in scena da artisti locali, che racconteranno la vita nella società iblea di fine Ottocento, aggiungendo un tocco autentico e coinvolgente alla giornata.

Innovazione e Sostenibilità per la Valorizzazione della Biodiversità



Storie al Castello si inserisce anche nel contesto delle strategie regionali di innovazione sostenibile, coerente con le traiettorie di sviluppo dell’agroalimentare e della valorizzazione culturale. Dall’attenzione alla biodiversità alla promozione del turismo responsabile e intelligente, il progetto rispecchia l’impegno della Regione Sicilia nella conservazione del patrimonio genetico agroalimentare, puntando a un’agricoltura sostenibile e resiliente.

Con Storie al Castello, il Castello di Donnafugata diventa un crocevia tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, in un evento che unisce le comunità locali e la diaspora siciliana in un omaggio alla cultura iblea.