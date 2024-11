No a discarica Lanzagallo, merito piano regionale o sindaci?

“Il recente piano regionale di gestione dei rifiuti non prevede la realizzazione di nuove discariche, ma solo l’eventuale ampliamento di quelle esistenti, secondo le indicazioni della Unione Europea. Per questa unica ragione il progetto di una nuova discarica in C.da Lanzagallo (territorio lspica-Pozzallo), è stato accantonato”. Lo dice in una nota la SRR, Ato 7 Ragusa precisando che, pertanto, “la mancata realizzazione della predetta discarica non è attribuibile alla “battaglia” che alcuni consiglieri comunali e comitati cittadini hanno promosso. Si precisa altresì che il TAR Catania, con sentenza n. 2005 del 26 giugno 2023, ha rigettato tutti i ricorsi proposti dai Comuni di Acate, Ispica, Modica, Pozzallo, Vittoria (Comm. Straord.) e l’atto di intervento del Comitato Lanzagallo DGraffetta, confermando nel merito la bontà dell’azione amm.va di Questa SRR”.

C’è da dire che era stata la stessa politica a evidenziare come la decisione definitiva fosse stata attribuibile alla deliberazione dell’assemblea dei sindaci n. 13 del 31 ottobre 2024, con la quale è stata resa ufficiale la rinuncia al progetto della discarica di contrada Lanzagallo. D’altra parte la stessa sindaca di Modica, Maria Monisteri, oggi, riferendo di avere ricevuto una delegazione dei residenti in contrada Lanzagallo che hanno manifestato la loro soddisfazione e il loro apprezzamento per il no alla realizzazione di una discarica nella loro meravigliosa zona, cita la suddetta delibera n. 13 ed evidenzia l’impegno della propria amministrazione che “si è spesa perché l’assemblea votasse per eliminare il progetto della discarica e siamo riusciti a portare a compimento il nostro volere”.