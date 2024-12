Il generale dei carabinieri Giuseppe Spina in visita a Ragusa

Il Generale di Divisione Giuseppe SPINA, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, nella mattinata di ieri, 3 dicembre, ha incontrato i Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa per formulare i propri auguri in vista delle prossime festività natalizie. A ricevere l’Ufficiale Generale, il Comandante Provinciale Colonnello Carmine ROSCIANO, gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione, una rappresentanza di militari della provincia, ed il Presidente della Sezione A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri) di Ragusa. Al saluto del Comandante della Legione hanno partecipato anche i Comandanti dei reparti speciali, NAS e NIL, presenti in provincia.

Il Generale SPINA, dopo aver ringraziato il personale per il quotidiano impegno profuso, soffermandosi in particolare sulla fondamentale funzione di rassicurazione sociale e di vicinanza ai cittadini che da sempre i Carabinieri rivestono per le comunità, ha voluto complimentarsi con i militari distintisi nell’ultimo semestre sia in operazioni di prevenzione e contrasto alla criminalità che in attività di pubblico soccorso.

Tra questi, il Generale ha espresso la propria soddisfazione per una complessa attività di indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catania e condotta da personale del Nucleo Investigativo tra il 2020 ed il 2023 nei confronti di un’associazione per delinquere di tipo mafioso riconducibile a Cosa Nostra vittoriese, all’esito della quale è stata data esecuzione il 12 giugno 2024 ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 16 soggetti ritenuti responsabili di numerosi delitti contro l’incolumità individuale, la libertà personale ed il patrimonio, nell’ambito dell’operazione “Fenice”.

Altre menzioni di merito sono state rivolte ai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Ragusa e della Stazione di Santa Croce Camerina che nel settembre 2024, all’esito di una rapida attività investigativa, hanno individuato i responsabili dell’omicidio di un cittadino tunisino, avvenuto nel centro di Santa Croce Camerina a seguito di una rissa verificatasi nel corso dei festeggiamenti di Santa Rosalia, e ai Carabinieri di Ragusa Ibla che, lo scorso 7 ottobre, hanno arrestato un soggetto resosi responsabile di ripetuti episodi di truffa aggravata in danno di persone anziane, fingendosi un appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Ulteriore plauso è stato espresso ai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Modica per le indagini che hanno consentito di arrestare in Catania un latitante sottrattosi ad un provvedimento di cattura e coinvolto nell’operazione “Pietra Tombale” eseguita dalla Stazione di Pozzallo nel novembre 2023, nonché a due militari dell’Aliquota Radiomobile di Modica che sono riusciti a trarre in salvo una persona anziana, già priva di sensi, all’interno della sua abitazione ove si era sviluppato un incendio.

Parole di apprezzamento sono state rivolte dal Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” anche al personale della Stazione di Vittoria che, grazie a rapide indagini, è riuscito a individuare e a trarre in arresto il responsabile di uno scippo in danno di una donna anziana, e a quello della Stazione di Comiso che, nel corso di un servizio di controllo del territorio, ha arrestato in flagranza di reato tre minorenni che stavano tentando un furto all’interno di un’autovettura.

Il Generale di Divisione Giuseppe SPINA, nell’esprimere la propria soddisfazione per l’andamento complessivo delle attività del Comando Provinciale di Ragusa, ha voluto infine estendere i propri auguri anche alle famiglie dei militari.