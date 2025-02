Elezioni provincali, M5s e Pd: “Apriamo ragionamento ai civici”

Un appello ad aprire un tavolo di concertazione tra Alleanza Verdi e Sinistra italiana, Pd e Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni provinciali di secondo livello. Arriva proprio da Avs che, a livello regionale, reputa “urgente che le forze politiche di opposizione, AVS, PD e Movimento Cinque Stelle, diano vita ad un tavolo programmatico che affronti questa tornata elettorale non solo come un passaggio interno alle istituzioni e con un orizzonte esclusivamente tecnico/amministrativo, ma come un’occasione di riflessione e proposta politica rispetto alle politiche del centro destra siciliano, che relega la nostra regione ad un ruolo di vassallaggio del governo nazionale ed è del tutto immobile sulle grandi crisi strategiche che investono la Sicilia (siccità, mancanza di lavoro, emigrazione giovanile, inefficienza della sanità) e disamministra le nostre principali città, cronicamente prive dei servizi più elementari per i cittadini. Un progetto che si muova dentro i confini del campo progressista e che non può essere inquinato dal coinvolgimento di profughi del centrodestra o da forze civiche che accolgono anche esponenti delle destre”.

E in provincia? Federico Piccitto, coordinatore provinciale del M5s è più possibilista circa l’ingresso dei civici nel ragionamento politico: “Condivido e comprendo l’appello di Avs che prova a spostare il ragionamento dal piano tecnico al piano politico. E’ chiaro però che non possiamo non tenere conto della platea degli aventi diritto e dell’orientamento dei vari consiglieri comunali e dei sindaci e dunque non possiamo non tenere conto anche dei civici, coinvolgere soltanto gli eletti con Avs, Pd e M5S significherebbe rinunciare in partenza ad essere competitivi. Dobbiamo quindi prendere atto di questo per aprire un tavolo che coinvolga tutti coloro che non si riconoscono nei partiti di centrodestra e che vogliono costruire una alternativa. Dal canto nostro faremo la nostra parte”.

Sulla stessa linea anche il segretario provinciale del Pd, Lino Giaquinta: “Sabato è in programma un incontro regionale a Gela proprio per fare il punto su questo, insieme ai 5 Stelle, quindi dopo la giornata di sabato tutto sarà più chiaro e avremo una linea su cui dialogare. I civici? Certamente: tutte le forze alternative alla destra per quanto mi riguarda sono le benvenute. D’altra parte sono un sostenitore del campo largo”.