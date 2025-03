Il generale dei carabinieri, Giuseppe Spina, in visita a Ragusa

Il Generale di Divisione Giuseppe Spina, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa.

La giornata ha avuto inizio presso il Palazzo di Giustizia dove l’alto ufficiale, accompagnato dal Comandante Provinciale, Colonnello Carmine Rosciano, si è recato per un saluto istituzionale al Procuratore della Repubblica di Ragusa, Francesco Giuseppe Puleio, a testimonianza del costruttivo dialogo e della costante collaborazione con l’Autorità Giudiziaria.

Successivamente il Generale Spina ha incontrato nella Caserma di Piazza Caduti di Nassiriya gli Ufficiali e una rappresentanza di militari del Comando Provinciale e delle Compagnie distaccate di Modica e Vittoria, i Comandanti dei reparti speciali presenti in provincia (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro), nonché il Presidente e personale in congedo della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ragusa.

Nel corso del suo intervento, il Comandante della Legione ha ringraziato i Carabinieri della provincia per i significativi risultati conseguiti nel garantire la sicurezza della popolazione nel periodo invernale appena trascorso. La visita è stata anche l’occasione per un’analisi e un confronto sulle strategie da adottare per ottimizzare il controllo del territorio e continuare a fornire risposte tempestive ed adeguate alle istanze locali di fronte alle insidie criminose che preoccupano maggiormente i cittadini.

Il Generale Spina ha poi elogiato l’operato dei militari che hanno preso parte alle più importanti attività, sia nel settore investigativo che in quello del controllo del territorio, nel contrasto alle varie tipologie di reati che hanno interessato il territorio della provincia.