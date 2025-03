Giornate Case Memoria: 16 le strutture aperte in Sicilia

Sono 16 le realtà della Sicilia che prendono parte alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri che si terranno in tutto il mondo il 5 e 6 aprile prossimi. In totale sono 143, in 19 regioni italiane, le strutture che hanno aderito all’invito dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che, dopo tre edizioni dedicate alle Case museo presenti sul suolo italiano, hanno allargato il loro raggio d’azione. Fino al 4 aprile è possibile prenotare le visite collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco delle case partecipanti con tutti i dettagli.

Ambasciatore d’eccezione, per il terzo anno consecutivo, è Gianmarco Tognazzi che coordina la Casa della Memoria dedicata al padre, Casa Museo Ugo Tognazzi a Velletri.

Ecco tutte le case della regione che aderiscono all’iniziativa:

Nel ragusano, il Castello di Donnafugata aperto con biglietto ridotto e possibilità di partecipare gratuitamente alle visite guidate, il Museo casa natale Salvatore Quasimodo a Modica (ingresso ridotto) e la Casa natia Suor Rosa Roccuzzo a Monterosso Almo (visita guidata).

Nel messinese Casa Kitson-Phelps – Casa Cuseni Unesco Intangible Culturale Heritage di Taormina che si potrà visitare accompagnati dal proprietario, Francesco Spadaro, e il Museo “Eikon” di Ficarra visitabile gratuitamente.

A Catania e provincia, Casa Museo Luigi Capuana, con visita guidata animata da letture, e il Circolo di Cultura Luigi Capuana entrambi a Mineo; Casa d’artista Salvatore Incorpora a Linguaglossa, aperto gratuitamente.

A Palermo Casa Florio – Palazzina dei Quattro Pizzi all’Arenella (ingresso gratuito), Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, dove la visita si divide fra testimonianza e opere d’arte dedicate a Peppino, Casa Museo Raffaello Piraino con la presentazione di “L’airone bianco. Una vita per l’arte”. Sempre a Palermo la Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi (visita guidata e laboratori per bambini) e Casa Museo Thule(ingresso gratuito).

Infine l’agrigentino, con Casa Giudice Livatino a Canicattì (ingresso gratuito) e Casa Sciascia a Racalmuto, per una visita guidata nei luoghi di Leonardo Sciascia, e la provincia di Siracusa con la Casa Museo Antonino Modica Nicolaci a Noto (ingresso gratuito).

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria con il patrocinio e la collaborazione dei Comitati Internazionali Icom International, Icom Demhist (Comitato Internazionale per le Case Museo Storiche) e Iclcm (Comitato Internazionale per i Musei Letterari e dei Compositori), Icom Italia e la Rete Europea delle Case Museo dei Personaggi Illustri. L’evento ha inoltre la media partnership di Rai Cultura e TgR Rai e il patrocinio di Anci Toscana.