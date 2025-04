Provinciali, la scelta dei sindaci di Ragusa, Modica, Scicli e S. Croce

Si delinea sempre di più la lista dei candidati alle elezioni per il Libero Consorzio Comunale di Ragusa. E’ di poco fa, infatti, una nota congiunta dei sindaci appartenenti a liste civiche riconducibili in qualche modo al centro destra che hanno scelto di sostenere il candidato alla presidenza voluto dal centro destra, ovvero Maria Rita Schembari. Si tratta dei sindaci di Ragusa, Modica, Scicli e Santa Croce Camerina.

“Alle elezioni di secondo livello del prossimo 27 aprile- scrivono rispettivamente Peppe Cassì, Maria Monisteri, Mario Marino e Giuseppe Dimartino- soltanto i sindaci e i consiglieri dei diversi Comuni Iblei saranno chiamati ad eleggere il presidente e i 12 consiglieri provinciali che governeranno l’Ente di area vasta dopo 12 anni di ininterrotto commissariamento. In forza dei nostri eccellenti rapporti personali e di una condivisa sensibilità politica, noi sindaci dei Comuni di Ragusa, Modica, Scicli e Santa Croce, tutti possibili candidati alla presidenza, abbiamo scelto di mettere da parte le aspirazioni individuali e di fare sintesi nell’interesse delle nostre comunità e del territorio ibleo”.

“Ai veti incrociati e ai diktat- dichiarano- abbiamo preferito il dialogo e il confronto, scegliendo di sostenere la candidatura della sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, con la quale si è sviluppata nel tempo reciproca stima ed empatia. Siamo convinti sia la persona giusta, per capacità di ascolto e spirito di condivisione, per guidare la nostra provincia in maniera lungimirante e sinergica. Le diverse anime politiche iblee- concludono- sono infatti chiamate a fare squadra con equilibrio e senso di responsabilità, convinti che la forza del nostro territorio stia proprio nelle diverse peculiarità dei Comuni iblei”.

A sostenere Schembari, lo ricordiamo, anche i partiti e quindi i sindaci espressione di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Grande Sicilia (qui il nostro articolo precedente: Maria Rita Schembari candidata per il centrodestra alla Provincia).

Per qualche settimana si è ipotizzato che il centro destra scegliesse un candidato unico, anche dopo il passo in avanti fatto dal sindaco di Acate, Gianfranco Fidone (Elezioni provinciali, Fidone si candida ufficialmente). Alla fine, però, Fidone porterà avanti la sua candidatura sotto l’egida di Radici Iblee, della Dc e il sostegno del deputato regionale Ignazio Abbate.

“Prendiamo atto- hanno dichiarato i sostenitori di Fidone dopo l’annuncio della coalizione del centrodestra relativa alla scelta di Schembari- della decisione assunta dalle sigle politiche del cosiddetto Centrodestra riguardo la candidatura alla Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Tuttavia, non possiamo che constatare come tale scelta sia avvenuta al di fuori di qualsiasi tavolo di confronto inclusivo, rompendo di fatto il dialogo e chiudendo ogni possibilità di un confronto aperto e costruttivo. Le sigle che hanno sottoscritto il comunicato ufficiale della candidatura- hanno aggiunto- sono chiaramente espressione della Destra. Di conseguenza, non si può più parlare di un vero Centrodestra, senza considerare anche il Centro. In realtà, siamo di fronte alla deriva di un atteggiamento che ha imposto un nome senza alcuna consultazione con il gruppo che vanta il maggiore radicamento nel territorio e in tutti i comuni interessati”. “Il nostro dialogo- hanno scritto ancora- resta aperto ad un confronto unitario perché siamo per l’unità del Centrodestra, convinti che solo unendo le forze si possa veramente rappresentare al meglio le esigenze della nostra Provincia e dei suoi cittadini”.

Sul fronte del centrosinistra, invece, troviamo la candidatura di Roberto Ammatuna (qui il nostro precedente articolo: Libero Consorzio, i progressisti democratici scelgono Ammatuna) che può contare sul sostegno dei sindaci Giarratana, Chiaramonte e Vittoria.

“Sono lusingata per la designazione a candidata alla Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, perché in politica non c’è mai nulla di scontato”. Così il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, che ha aggiunto: m”i sento onorata prima di tutto per la coesione dei partiti di centro-destra che mi hanno accreditato stima riconoscendomi capacità di gestione amministrativa, con la convinzione che io sia la persona giusta. Inoltre, non posso che ringraziare Cassì, Monisteri, Marino e Dimartino, per aver fatto quadrato attorno a me, facendo un passo ‘di lato’ rispetto alle loro legittime aspettative di candidatura. Sono certa che, qualora venissi eletta, potrò contare sul sostegno di eccellenti rappresentanti politico/amministrativi e che non sarò sola in questo percorso. Un ringraziamento sentito va senza dubbio ai partiti che hanno proposto la mia candidatura e ai loro rappresentanti: Giovanni Cugnata Segretario provinciale Forza Italia, Salvo Mallia Commissario provinciale Lega, Giovanni Moscato Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia, Angelo Galifi Responsabile provinciale Grande Sicilia, l’On. Nino Minardo, il Sen. Salvo Sallemi,l’ On. Giorgio Assenza e l’On. Fabio Mancuso. Assicuro ogni mio sforzo e tutto il mio impegno appassionato, per essere all’altezza delle aspettative e della fiducia riposta sulla mia persona”.