Teatro, a compagnia comisana un prestigioso premio interregionale

La “Compagnia del Pero” di Comiso ha vinto il primo premio della Giuria Popolare come migliore tra le compagnie Siciliane, Calabresi e Pugliesi.

A darne notizia il sindaco, Maria Rita Schembari, che ha dichiarato: “tra le tante eccellenze locali che portano alto il nome della città di Comiso, e alle quali ho avuto il piacere di fare encomi pubblici, non poteva mancare anche l’ambito artistico teatrale. In terra Trapanese, ad Alcamo, è infatti stato conferito l’ambitissimo primo premio alla ‘Compagnia del Pero’ che si è distinta tra le compagnie selezionate in Sicilia, Calabria e Puglia. Gli attori e il regista, hanno portato in scena la commedia ‘Fiat voluntas Dei’, scritta da Giuseppe Macrì, drammaturgo catanese che visse nella seconda metà dell’ 800. A nome dunque dell’amministrazione e della città di Comiso – conclude la Schembari – va un grande plauso alla compagnia che da lustro non solo a livello locale, ma anche all’intera provincia di Ragusa”.