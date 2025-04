Approvati i bandi per la continuità territoriale a Comiso

“Dopo mesi di intenso lavoro istituzionale sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’11 aprile, i bandi per la continuità territoriale dell’aeroporto di Comiso”.

A darne notizia, il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi che parla di “un risultato importantissimo, che garantirà tariffe agevolate per i residenti in Sicilia sulle tratte aeree da Comiso verso Roma e Milano nonché la certezza dei collegamenti verso le due destinazioni”.

Sallemi aveva presentato atti parlamentari sulla continuità territoriale che, prima per il fallimento di Alitalia e poi per l’emergenza pandemica, non si era concretizzata per l’aerostazione casmenea.

“Finalmente un traguardo che attendevamo da tempo” dichiara. “Grazie a questo provvedimento- aggiunge-i siciliani potranno viaggiare con prezzi calmierati, rafforzando i collegamenti essenziali tra la Sicilia e il resto d’Italia. Un passo fondamentale per lo sviluppo economico e turistico del nostro territorio”.

I bandi prevedono che i vettori entreranno in azione per offrire tariffe agevolate dal 1° novembre 2025 e quindi si copriranno gli oneri di servizio pubblico (OSP) assicurando maggiori opportunità di mobilità ai cittadini e una crescita strategica per l’hub di Comiso. La procedura di gara rimarrà aperta per tre mesi, dando modo alle compagnie aeree di presentare le loro offerte.