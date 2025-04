E’ morto Papa Francesco, fra i suoi viaggi anche quelli in Sicilia

La morte del Santo Padre è stata annunciata questa mattina alle 9:40 dal cardinale Kevin Farrell con queste parole: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino”.

Fra i tantissimi viaggi compiuti da Papa Francesco, anche quello in Sicilia nel 2018 in occasione del venticinquesimo anniversario dall’uccisione di don Pino Puglisi. Al termine della sua visita pastorale, lasciando Palermo, Papa Francesco si fermò lungo l’autostrada A29 davanti alla stele che ricorda la strage di Capaci, il 23 maggio 1992, per rendere omaggio alle vittime: i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti della polizia di Stato Antonino Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

Nel 2022, invece, ha ricevuto in udienza vescovi e sacerdoti siciliani, ricordando loro gli esempi dei beati don Puglisi e Livatino.