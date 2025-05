Lo scatto di Marcella Pace diventa immagine del giorno della NASA

La NASA ha scelto come Astronomy Picture of the Day (APOD) del 31 maggio 2025, lo scatto di Marcella Pace, realizzato a Ragusa, che ritrae il Sole al tramonto perfettamente allineato con la chiesa dell’Ecce Homo. Una visione potente e surreale, dove il disco solare appare blu, sospeso dietro il campanile, in un cielo dai colori inconsueti. Ma non è una normale bella fotografia: è un esperimento percettivo che unisce arte, scienza e illusione visiva.

Link al sito della NASA: https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html

La NASA non è nuova a riconoscere la qualità delle immagini di Marcella: già altri 15 suoi scatti sono stati precedentemente selezionati come APOD, la prestigiosa vetrina astronomica mondiale. “In questo scatto, realizzato il 7 maggio 2025, il Sole al tramonto è stato fotografato con un filtro e successivamente manipolato nei colori per ottenere un afterimage – spiega la fotografa – un’illusione ottica che sfrutta l’adattamento dei fotorecettori dell’occhio. Se si fissa per circa 30 secondi il gruppo di macchie solari (regione attiva AR4079) nella parte bassa del disco blu, tra le antenne, e poi si chiudono gli occhi o si guarda una superficie bianca, appare una seconda immagine “mentale” del tramonto, questa volta con un Sole giallo in un cielo azzurro, cioè i colori complementari rispetto a quelli mostrati. Un esperimento percettivo semplice ma sorprendente, che accompagna l’osservatore in un viaggio nel funzionamento stesso della visione”.