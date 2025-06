DJ Gabry FourtySeven torna con 4 hit estive e un nuovo progetto

Dopo il successo di “La Notte Remix 2021”, realizzato in collaborazione con Luca S (Gianluca Salvo) e la cantante Federica Bonifacio, Gabriele Amico, in arte DJ Gabry FourtySeven, torna da solista nel panorama della musica elettronica con un progetto ambizioso e dal respiro internazionale: “New Music Movement” che è il cuore della nuova produzione musicale 2025.

Quattro i brani già pubblicati tra gennaio e maggio su tutte le principali piattaforme musicali online, con l’obiettivo di esplorare nuove sonorità Electro Dance ed Electro House, proponendo al pubblico ritmi accattivanti, atmosfere evocative e una forte componente emozionale.

Il progetto si presenta come un percorso musicale pensato per accompagnare l’ascoltatore verso l’estate, con produzioni originali che fondono l’esperienza decennale dell’artista con la voglia di innovare e sperimentare. In ordine cronologico, i brani pubblicati sono:

“Sound of Future” pubblicato il 15 gennaio.

Un brano Electro Dance dal sapore alternativo, con un ritornello orecchiabile e un ritmo incalzante. Il testo in inglese invita a lasciarsi travolgere da nuove vibrazioni sonore e da effetti speciali che richiamano la luce e la forza della natura, come il sole: una visione sonora del futuro che avanza.

“Eternal Symphony”, pubblicato il 25 febbraio.

Un viaggio Electro House dalle tinte melodico-progressive, capace di trasportare chi ascolta in una dimensione spaziale e senza tempo, quasi come una “sinfonia eterna” che continua a pulsare anche oltre il silenzio.

“Wilde Nature”, pubblicato il 5 aprile

Un brano che mescola Electro Dance e Dubstep, con una cadenza ritmica cangiante che richiama la natura selvaggia e imprevedibile. Rappresenta, in chiave musicale, la forza e la varietà degli eventi atmosferici che ci circondano.

“Joyful Dance”, pubblicato il 22 maggio

Strumentale, ritmato e solare, è un inno alla gioia del ballo. Le sue sonorità riportano alla mente i tempi d’oro della House Dance anni ’90, facendo leva sulla nostalgia ma con un tocco moderno e fresco.

“Il progetto ‘New Music Movement’- spiega DJ Gabry FourtySeven a Ragusah24- non si conclude qui: altre idee e produzioni potrebbero arrivare nella seconda metà dell’anno” a testimonianza di una creatività ancora in pieno fermento.

Una carriera lunga oltre 30 anni

Gabriele Amico, vittoriese, ha iniziato la sua carriera nel 1991, spinto dalla passione per la musica coltivata sin dagli anni ’80, quando seguiva con interesse il lavoro di Claudio Cecchetto e dei pionieri dell’Italodisco. Negli anni si è ispirato a figure come Gabry Ponte, Bob Sinclar, Molella e Fargetta, riuscendo a coniugare la tradizione con l’innovazione.

Negli anni ’90 è stato protagonista di numerose serate danzanti, feste private e DJ set dal vivo, in particolare durante la collaborazione con la storica Radio Centro Vittoria. Gabriele è un DJ di vecchia scuola: nasce infatti come DJ tradizionale, mixando su giradischi e vinile, con la precisione tecnica che richiede l’ascoltare contemporaneamente due brani e metterli a tempo ad orecchio, senza alcun aiuto digitale.

A 54 anni, DJ Gabry FourtySeven continua a far parlare di sé, confermandosi come una delle figure più attive e longeve del panorama elettronico indipendente in Sicilia.

Tutti i brani sono disponibili su Spotify, Apple Music, YouTube Music e le principali piattaforme digitali.