Siciliacque: “nessun taglio a Vittoria, solo guasto temporaneo”

“Nessun taglio della dotazione idrica al Comune di Vittoria”. Così Sicilia Acque interviene per dire la sua sulle ragioni dell’attuale crisi idrica a Vittoria (qui il nostro articolo:Emergenza idrica a Vittoria: Aiello: “Sicilia Acque taglia la fornitura”).

“La momentanea riduzione della fornitura- fa sapere la società- si è verificata solo per poche ore al mattino, limitatamente a circa 10 litri al secondo di acqua in meno, a causa di un guasto alla pompa di un pozzo di contrada Giardinello. Il disservizio è prontamente rientrato a partire da mezzogiorno, grazie al tempestivo intervento dei tecnici di Siciliacque”.

Siciliacque coglie inoltre l’occasione per diffidare il Comune di Vittoria dalla diffusione di informazioni non corrette e non verificate.