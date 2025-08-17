Mercoledì a Militello Val di Catania i funerali di Pippo Baudo

Politica, mondo dello spettacolo, ma soprattutto tantissima gente comune. Ci si prepara a salutare per l’ultima volta Pippo Baudo, uno dei volti più amati e rappresentativi della televisione italiana, scomparso nella giornata di ieri. Dopo le visite alla camera ardente che è stata allestita al Policlinico Campus Biomedico di Roma dove Baudo era ricoverato, i funerali, come da sua volontà, si celebreranno mercoledì 20 agosto a Militello in Val di Catania, città natale del conduttore. La cerimonia si svolgerà nel Santuario Madonna della Stella, paese d’origine al quale Baudo è sempre rimasto profondamente legato.