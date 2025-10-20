Il porto di Pozzallo e la Provincia di Ragusa ancora penalizzati

“Nella nuova proposta di legge presentata dal Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti On. Salvini e dal suo vice On. Rixi, viene riproposta integralmente, la composizione del Comitato di Gestione dell’Autorità Portuale, così come previsto dall’articolo 9 della vigente legge 84/94”. Lo dice il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna che prosegue: “È una scelta grave che penalizza porti e realtà territoriali italiane importanti, che purtroppo non vengono rappresentate nell’organo di gestione portuale. Se questa legge malauguratamente dovesse essere approvata dal Parlamento senza modifiche, significherebbe che nel sistema dell’Autorità Portuale della Sicilia Orientale, sarebbe rappresentata Catania, Augusta e soltanto parzialmente Siracusa. Rimarrebbe fuori Pozzallo e tutta la Provincia di Ragusa. Il porto di Pozzallo, una struttura in continua crescita ormai da parecchi anni, non avrebbe nessun rappresentante nel Comitato di Gestione Portuale. Siamo ancora in tempo a cambiare questa proposta di legge, ma occorre una grande battaglia politica di tutte le Istituzioni del territorio”.