Ragusa, Il chiostro del Ccc sarà intitolato a Rosa Balistreri

Ragusa intitola uno spazio pubblico alla “voce e coraggio della Sicilia”, accogliendo la proposta della Consulta Femminile; infatti si terrà martedì 25 novembre, alle ore 16:30, la cerimonia ufficiale di intitolazione a Rosa Balistreri del chiostro interno del Centro Commerciale Culturale di via Matteotti.

L’Amministrazione Comunale di Ragusa ha voluto dedicare questo spazio alla, figura emblematica dell’arte e della resistenza femminile nel Novecento siciliano. L’intitolazione vuole conservare la memoria della cantautrice siciliana che ha cantato “la vita, la rabbia, l’amore e il diritto di esistere”, dando dignità e parola agli ultimi, alle donne dimenticate, ai contadini e ai poveri.