Ragusa, Modica e Scicli premiati “Comuni plastic free”

Tre i comuni della provincia iblea, Ragusa, Modica e Scicli, sono presenti nell’elenco di quelli con il riconoscimento “plastic free”. L’annuncio è stato dato a Montecitorio, in un incontro con i giornalisti, alla presenza del presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati, Mauro Rotelli, del fondatore e presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano, e dei referenti regionali dell’associazione.

Modica e Scicli erano già presenti nell’elenco del 2025.

Il riconoscimento, giunto alla quinta edizione, è riservato alle amministrazioni più virtuose nella lotta all’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione sostenibile del territorio. Venti i comuni che hanno ottenuto il riconoscimento in tutta la Sicilia.

La valutazione dei Comuni si basa su 20 criteri, che vanno dalla presenza di strumenti di contrasto all’abbandono dei rifiuti (fototrappole, sanzioni, guardie ambientali), alla riduzione della plastica monouso nelle sedi pubbliche, fino alla collaborazione concreta con l’associazione e all’impegno nella sensibilizzazione della cittadinanza.