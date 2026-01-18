Il Ragusa Pride si terrà sabato 11 luglio

La data è fissata. Il Ragusa Pride 2026 si terrà sabato 11 luglio. La manifestazione che porta l’orgoglio della comunità LGBTQIA+ sarà spostata di un paio di settimane rispetto alle ultime edizioni, “questo – spiega il presidente territoriale di Arcigay, Andrea Ragusa – per dare anche la possibilità a chi di solito viene a luglio, pensiamo per esempio agli studenti, di potere partecipare. Inoltre c’era anche la necessità di gestire al meglio il calendario delle manifestazioni in Sicilia e spalmarci così nel tempo, in un calendario che sta diventando sempre più fitto”.

Nelle scorse edizioni la location è stata il lungomare di Marina di Ragusa.

Arcigay Ragusa da ormai diversi mesi ha la sua casa in piazza Carmine. Un luogo dove l’associazione non sta mancando di organizzare diversi appuntamenti e iniziative culturali.