La storia industriale ed economica di Ragusa su FocusTv

Ragusa, il suo sottosuolo e la sua storia industriale, su Focus tv. E’ stata riproposta nuovamente ieri sera la trasmissione Meraviglie geologiche d’Italia, condotta dal divulgatore scientifico Luigi Bignami, che ha fatto tappa nel capoluogo ibleo per parlare di contrada Tabuna, con un significativo approfondimento all’interno della storica miniera di bitume.

Un servizio ricco di approfondimenti, con testimonianze importanti del mondo scientifico ma anche industriale (con il contributo di Manfredi Ancione, dell’omonima azienda, che ormai da diversi anni ha chiuso i battenti) e culturale (con Vincenzo Cascone, direttore artistico di Festiwall e Bitume). E’ stato messo in luce il ruolo che l’attività estrattiva ha avuto nello sviluppo economico, sociale e identitario della comunità ragusana.

Qui il link della trasmissione: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/meravigliegeologicheditaliailsud/sicilia-prima-parte_F311126401000501