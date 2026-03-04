Comunali in Sicilia: urne aperte il 24 e 25 maggio. Si vota a Ispica

In Sicilia è stata fissata la data delle elezioni amministrative: le urne saranno aperte domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 per il rinnovo di sindaci e consigli comunali nei centri chiamati al voto.

Nella provincia di Ragusa l’unico comune interessato dalla tornata elettorale sarà Ispica, chiamato al rinnovo delle cariche amministrative dopo la naturale scadenza del mandato.

La decisione sulle date è stata assunta dalla Giunta regionale su proposta del presidente della Regione Siciliana e assessore ad interim alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica Renato Schifani.

Complessivamente in Sicilia si dovrebbe andare al voto in circa 70 comuni, anche se l’elenco definitivo sarà formalizzato con decreto entro il 25 marzo, data di indizione dei comizi elettorali.

Di questi, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario. In 16 centri (con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) invece si voterà col proporzionale e l’eventuale ballottaggio sarà nei giorni 7 e 8 giugno. I capoluoghi chiamati alle urne sono Agrigento, Enna e Messina.

Nell’Agrigentino, andranno al voto, oltre al capoluogo, Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana, Villafranca Sicula. Nel Nisseno: Bompensiere, Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba. Nel Catanese: Bronte, Calatabiano, Mascali, Milo, Pedara, Randazzo, San Giovanni la Punta, San Pietro Clarenza, Trecastagni. Nell’Ennese, oltre al capoluogo, Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe. Nel Messinese, oltre al capoluogo: Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graditi, Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara, Savoca. Nel Palermitano: Aliminusa, Altofonte, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Carini, Godrano, Gratteri, Isola delle Femmine, Lascari, Misilmeri, Polizzi Generosa, Pollina, Santa Cristina Gela, Scillato, Termini Imerese, Villabate. Poi Ispica nel Ragusano, Augusta e Floridia nel Siracusano, Campobello di Mazara, Gibellina e Marsala nel Trapanese.

In questa tornata elettorale, ai comuni che rinnovano le proprie cariche elettive per scadenza naturale del quinquennio, si devono aggiungere quelli che hanno rinnovato le proprie cariche elettive nel mese di ottobre dell’anno 2020 (turno all’epoca posticipato a causa dell’emergenza Covid.