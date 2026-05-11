Gli atleti della Motyka Modica protagonisti a Porto Sant’Elpidio

Arrivano ancora buoni risultati per la Motyka Modica, che nel weekend appena andato in archivio ha partecipato al Campionato Nazionale Gold di ginnastica aerobica disputato a Porto Sant’Elpidio.

Nella trasferta marchigiana, i ginnasti del sodalizio modicano hanno ottenuto buoni piazzamenti e qualche podio, risultati che certificano anche a livello nazionale il grande lavoro svolto da Maria Stella Vittorio e dal suo staff durante i duri allenamenti in palestra.

Nella categoria Allieve A1 individuale, sesto posto per la piccola Serena Vicari che ha dimostrato carattere e spigliatezza che potranno servire per il futuro.

Non è da sottovalutare anche la diciassettesima posizione conquistata nella categoria Junior B femminile individuale da Giulia Cappello scesa in pedana nonostante le non perfette condizioni fisiche che non le hanno permesso di allenarsi con la consueta costanza durante le ultime settimane di preparazione alla kermesse nazionale.

Nella stessa categoria, ma nella competizione maschile, è andata meglio per Samuele Iemmolo che si è piazzato al secondo posto.

Per Giulia Cappello è arrivato il riscatto nella categoria Coppia Mista, dove insieme a Samuele Iemmolo sono saliti sul gradino più alto del podio staccando così il pass per i Campionati Assoluti che si terranno tra qualche settimana a Gorle (Lombardia).

“Siamo consapevoli delle lacune che dovremo colmare in vista degli assoluti – conclude Maria Stella Vittorio – e lo faremo con la solita dedizione continuando a “rifinire” la routine per ambire sempre a nuovi traguardi seguendo il mio motto: “oggi più di ieri, ma meno di domani”.