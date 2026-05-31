Anche il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa celebra la Giornata Mondiale del Diritto al Gioco, con l’iniziativa “Cento luoghi per giocare”, nel periodo di tempo che va dal 28 maggio all’11 giugno.

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere il pieno riconoscimento del diritto al gioco, sancito dall’Art. 31 della Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, un diritto di importanza fondamentale nella formazione di bambine, bambini e adolescenti. L’iniziativa fa parte del Programma Nazionale UNICEF sul diritto al gioco e della Campagna relativa alla Giornata ad esso dedicata.

In provincia di Ragusa sono tante le scuole che hanno abbracciato l’iniziativa, proposta dalla Presidente Provinciale Elisa Mandarà a tutti gli istituti iblei: I.C. Don Milani di Scicli, I.C. Sciascia – Caruano di Scoglitti e Vittoria, I.C. Berlinguer di Ragusa, I.C. G. Bufalino di Pedalino e Comiso, I.C. Santa Marta – Ciaceri, Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” di Ispica, I.C. Rogasi di Pozzallo, I.C. Antonio Amore di Pozzallo, I. C. “Portella della ginestra” di Vittoria. La Giornata sarà accompagnata dalla partecipazione di due docenti e alcuni studenti della Eris Formazione; Istituto Comprensivo “Crispi – Vetri” di Ragusa; I. C. Verga di Comiso.

Riguardo alla declinazione della Giornata, Unicef Sicilia ha reso disponibili per le scuole diverse schede esplicative su giochi, comprensive di istruzioni con le regole per giocare, insieme a brevi note storiche e geografiche sulla loro provenienza e, per i giochi provenienti da Paesi extraeuropei, notizie sulle condizioni di vita di bambini, ragazzi e adolescenti con informazioni sugli aiuti forniti dall’Unicef.

«In occasione della Giornata Mondiale del Diritto al Gioco – dichiara la Presidente Provinciale di Unicef Ragusa Elisa Mandarà – desidero richiamare l’attenzione sull’Articolo 31 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che riconosce a ogni bambina e bambino il diritto al riposo, al tempo libero, al gioco e ad attività ricreative adeguate alla propria età. Il gioco non è un semplice passatempo: è uno strumento fondamentale di crescita, apprendimento, inclusione e benessere. Attraverso il gioco, i bambini sviluppano competenze, costruiscono relazioni e imparano a conoscere sé stessi e il mondo che li circonda».