E’ morto il giornalista Giovanni Pluchino

E’ morto oggi pomeriggio, all’età di 91 anni, il giornalista Giovanni Pluchino, storico collaboratore del quotidiano La Sicilia.
Decano dei giornalisti iblei, Pluchino si è distinto, negli anni, per il rigore con cui raccontava soprattutto i fatti di cronaca nera ma anche le gesta sportive delle squadre della città: tra tutte il suo amato Ragusa calcio e la sua amata Virtus Ragusa.
Nel corso della sua lunghissima carriera è stato anche capo ufficio stampa della Provincia regionale di Ragusa. Alla moglie e a a tutta la sua famiglia vanno le condoglianze di tutta la nostra redazione.