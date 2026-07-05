Scenari Modica, annullata la presentazione di Alessia Gazzola

A causa dello sciopero aereo e dei disagi nei collegamenti con l’aeroporto di Catania dovuti all’attività eruttiva dell’Etna, è stato annullato l’incontro con Alessia Gazzola previsto per questa sera alle 21 nell’atrio comunale di Palazzo San Domenico.
La scrittrice è stata impossibilitata a raggiungere la Sicilia dopo la cancellazione del suo volo avvenuta quando era all’aeroporto di Verona pronta ad imbarcarsi per Fontanarossa.
La presentazione del libro Miss Bee & il giardino avvelenato (Longanesi) e della nuova avventura di Beatrice Bernabò è rimandata a data da destinarsi