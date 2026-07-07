Sicilia, 500 mila euro per 26 progetti sull’invecchiamento attivo

Sono 26 i progetti finanziati dalla Regione Siciliana nell’ambito delle politiche per l’invecchiamento attivo. Il Dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’Avviso pubblico rivolto agli enti del Terzo settore per sostenere iniziative finanziate attraverso il Fondo nazionale per le Politiche della famiglia 2024.

L’investimento complessivo ammonta a 500 mila euro e rientra nell’Azione 3 “Invecchiamento attivo”, con l’obiettivo di promuovere il benessere delle persone anziane, favorirne la partecipazione alla vita sociale e culturale delle comunità e contrastare fenomeni di isolamento e solitudine.

I progetti selezionati prevedono una serie di attività rivolte alla popolazione anziana: iniziative di socializzazione e aggregazione, laboratori culturali e ricreativi, percorsi di educazione alla salute e promozione di corretti stili di vita, attività motorie, programmi di alfabetizzazione digitale e interventi per favorire la cittadinanza attiva.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla riduzione del divario tecnologico, attraverso percorsi di inclusione digitale, e alla promozione del volontariato, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo degli anziani come protagonisti della vita sociale del territorio.

Le iniziative finanziate puntano dunque a trasformare l’invecchiamento in una fase della vita caratterizzata da partecipazione, relazioni e nuove opportunità, favorendo il dialogo tra generazioni e valorizzando il patrimonio umano rappresentato dagli over 65.

La graduatoria definitiva dei progetti ammessi al finanziamento è disponibile attraverso il portale istituzionale della Regione Siciliana: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/fondo-nazionale-politiche-famiglia-anno-2024-decreto-annullamento-ddg-n-2423-01072026-approvazione-graduatoria-definitiva-avviso-pubblico