Coppa Sicilia, Motyka Bike Modica protagonista ad Avola

Ancora una domenica ricca di soddisfazioni per la Motyka Bike School Modica, protagonista ad Avola in occasione della quinta tappa della Coppa Sicilia su strada. I giovani atleti del sodalizio giallonero hanno conquistato importanti piazzamenti nelle rispettive categorie, contribuendo anche al terzo posto nella classifica riservata alle società partecipanti.

A brillare è stato soprattutto Santiago Borgese, che nella categoria G2 Maschile ha dominato la gara con una prova impeccabile. Dopo aver preso il comando fin dalle prime battute, il giovane ciclista ha mantenuto la testa della corsa fino al traguardo, conquistando una meritata vittoria.

Ottimi risultati anche nella categoria G4 Maschile, dove Simone Adamo e Nicolò Tagliarini hanno interpretato la gara con intelligenza tattica, restando sempre nelle posizioni di vertice. Al termine hanno chiuso rispettivamente al terzo e al quarto posto, confermando l’ottimo stato di forma del gruppo.

Sale sul podio anche Dominik Borgese nella categoria G5 Maschile. Dopo aver guidato la corsa per gran parte della competizione, un inconveniente al cambio nelle battute finali gli ha fatto perdere qualche posizione. Nonostante ciò, il giovane atleta è riuscito a conquistare un prezioso terzo posto, dando prova di carattere e determinazione.

I risultati individuali hanno consentito alla Motyka Bike School Modica di conquistare anche il terzo gradino del podio nella classifica a squadre, premiando il lavoro svolto durante tutta la stagione dal settore giovanile.

«Siamo orgogliosi dei nostri piccoli campioni – commenta la dirigenza della Motyka Bike School –. Questi risultati sono il frutto di sacrificio, costanza e spirito di squadra da parte dei ragazzi, dei tecnici, dei dirigenti e delle famiglie. Continueremo a lavorare con entusiasmo per crescere ancora, pedalata dopo pedalata».

Una trasferta, quella di Avola, che conferma il valore del vivaio modicano e la costante crescita di un gruppo che continua a collezionare risultati di prestigio nel panorama ciclistico siciliano.