Goletta Verde arriva in Sicilia: tappa a Capo d’Orlando

La Goletta Verde di Legambiente torna a solcare il Mediterraneo e approda in Sicilia. La storica campagna estiva dedicata alla tutela del mare e delle coste farà tappa il 14 luglio a Capo d’Orlando, nell’ambito della quarantesima edizione dell’iniziativa che da metà giugno a inizio agosto attraversa le coste italiane per sensibilizzare cittadini e istituzioni sui temi ambientali.

La giornata siciliana si aprirà con i laboratori didattici “Alla Scoperta del Mare”, rivolti ai più giovani, con attività dedicate alla conoscenza e alla tutela della tartaruga marina Caretta caretta e del suo habitat. Un momento di educazione ambientale attraverso giochi e attività per avvicinare i ragazzi alla salvaguardia degli ecosistemi marini.

In serata, alle 21 nella Sala Meeting del Sestante Marina Hotel, al porto di Capo d’Orlando, si terrà l’incontro di presentazione del dossier “Coste siciliane alla deriva”, dedicato alle criticità che interessano il litorale siciliano, tra pressione antropica, cambiamenti climatici e necessità di nuove strategie di tutela.

Dopo la tappa nel Messinese, la campagna proseguirà il viaggio in Sicilia con l’appuntamento a Catania il 16 e 17 luglio.

L’edizione 2026 celebra i 40 anni di Goletta Verde, una storia iniziata nel 1986 e caratterizzata da oltre 160 mila chilometri percorsi, migliaia di analisi sulle acque, denunce e campagne contro fenomeni di degrado ambientale. Tra le battaglie più note quelle contro gli ecomostri di Punta Perotti a Bari e dell’Hotel Fuenti sulla Costiera Amalfitana, entrambi successivamente demoliti.