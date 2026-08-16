Dopo i disagi parte l’iniziativa “La Sicilia ti accoglie”

Trasformare i disagi di questi giorni in un’occasione per dimostrare concretamente cosa significa accogliere chi sceglie la Sicilia.

È questo il senso di “Sicilia ti accoglie”, l’iniziativa lanciata dal Codacons, dopo che albergatori e operatori della ricettività hanno contattato l’associazione chiedendo un intervento a sostegno del settore e a tutela dell’immagine turistica dell’Isola.

La proposta è un patto volontario che coinvolga non soltanto le strutture ricettive, ma anche ristoratori, stabilimenti balneari, autonoleggi, operatori turistici e servizi di trasporto.

Chi aderisce all’iniziativa potrà mettere a disposizione, su base volontaria, sconti, tariffe agevolate, servizi aggiuntivi o condizioni più flessibili, con un’attenzione particolare a chi nei giorni scorsi ha dovuto affrontare cancellazioni, ritardi, deviazioni o trasferimenti imprevisti.

L’iniziativa ha anche un altro obiettivo: evitare che eventuali comportamenti speculativi finiscano per danneggiare l’intero comparto turistico siciliano.

Il Codacons rivolge un appello anche alla Regione Siciliana affinché favorisca il coinvolgimento delle categorie economiche interessate e sostenga una campagna comune capace di valorizzare chi sceglie di aderire all’iniziativa.