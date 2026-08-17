Sicilia, allerta gialla per temporali: resta il caldo intenso

Meteo: torna l’instabilità sulla Sicilia, mentre nelle zone interne continueranno a registrarsi temperature particolarmente elevate. È quanto emerge dall’avviso regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico diffuso oggi, 17 agosto, dal Dipartimento regionale della Protezione civile e valido fino alle 24 di domani, martedì 18 agosto.

Per la giornata di domani sono infatti previste precipitazioni sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-settentrionali e occidentali della Sicilia, con quantitativi cumulati moderati. Per alcune aree dell’Isola scatta dunque il livello di allerta gialla, con fase di attenzione, per il rischio idrogeologico e idraulico legato ai temporali.

Situazione differente oggi, quando i fenomeni sono previsti soprattutto nelle zone interne e sui rilievi della Sicilia centro-orientale, dove potranno verificarsi rovesci o temporali isolati con quantitativi di pioggia generalmente deboli, ma localmente moderati.

La Protezione civile richiama in particolare l’attenzione sugli effetti che eventuali temporali potrebbero provocare nei centri abitati. In presenza di rovesci intensi, infatti, viene raccomandata particolare prudenza per i deflussi nelle aree urbane e nei luoghi maggiormente frequentati, anche in prossimità dei corsi d’acqua. Le amministrazioni locali sono inoltre invitate a valutare un eventuale innalzamento della fase operativa nelle aree più vulnerabili.

Accanto all’instabilità resta protagonista anche il caldo. Per oggi sono indicati valori massimi elevati nelle zone pianeggianti e nelle vallate interne, mentre domani le temperature potranno raggiungere valori “molto elevati”proprio nelle aree interne pianeggianti e vallive.

Sul fronte dei venti non vengono segnalati fenomeni di particolare rilievo. Per quanto riguarda i mari, invece, è previsto molto mosso lo Stretto di Sicilia.

Il Dipartimento regionale invita infine i sindaci e le strutture locali di Protezione civile a seguire con attenzione l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, che in presenza di temporali possono subire variazioni rapide e difficilmente prevedibili, con conseguenti effetti al suolo anche localizzati.