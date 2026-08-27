Ragusa in festa per San Giovanni: sabato la grande processione

Ragusa si prepara a vivere il momento culminante dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista. Sabato 29 agosto, solennità del martirio del Santo e giornata centrale della festa patronale, la città si raccoglierà attorno al suo Patrono con un programma che, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, intreccerà celebrazioni religiose, musica, tradizione popolare e spettacolo.

Intanto, l’atmosfera della festa è già entrata nel vivo. Da ieri le tradizionali bancarelle hanno iniziato a colorare le aree loro dedicate, contribuendo a creare quel clima di folklore che da sempre accompagna i giorni di San Giovanni.

Ieri sera, inoltre, la celebrazione eucaristica vespertina in Cattedrale è stata presieduta da don Andrea La Terra, alla presenza del parroco, del canonico sacerdote Giuseppe Burrafato e del diacono Giuseppe Bottone.

Molto partecipata anche la visita guidata alle cave della vallata Santa Domenica, condotta dai professori Giorgio e Gaudenzia Flaccavento, appuntamento che ha permesso di affiancare alla dimensione religiosa della festa anche la riscoperta del patrimonio storico e paesaggistico della città.

Il 29 agosto la festa entrerà nel suo momento più solenne. Sin dal mattino il suono delle campane e lo sparo dei colpi a cannone annunceranno la giornata dedicata al martirio di San Giovanni Battista.

Numerose le celebrazioni eucaristiche previste in Cattedrale, alle 7, 8, 9, 10, 11.30, 17.30 e 22.30.

Alle 7 presiederà il canonico sacerdote Giorgio Occhipinti, alle 8 il canonico sacerdote Giuseppe Ramondazzo, alle 9 don Graziano Martorana e alle 10 don Riccardo Bocchieri.

Il momento centrale della mattinata sarà alle 11.30, con la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, alla presenza delle autorità civili e militari, dei canonici del Capitolo della Cattedrale, del clero, dei religiosi e delle religiose, dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme e dei fedeli.

Il servizio liturgico sarà curato dai seminaristi, mentre i canti saranno affidati alla Corale della Cattedrale, diretta dal maestro Giovanni Giaquinta e accompagnata all’organo dal maestro Giorgio Occhipinti.

Nel pomeriggio, alle 17.30, sarà mons. Giambattista Diquattro, nunzio apostolico in Brasile, a presiedere la celebrazione eucaristica. I canti saranno eseguiti dalla Corale San Giovanni Battista, diretta dal maestro Giovanni Arestia.

Poi l’attesa si sposterà all’esterno della Cattedrale.

Alle 18.15 raggiungeranno piazza San Giovanni i corpi bandistici “San Giorgio – Città di Ragusa”, diretto dal maestro Giacomo Antonio Palermo, “Alessandro Scarlatti” di Chiaramonte Gulfi, diretto dal maestro Sebastiano Gurrieri, e “Gioacchino Rossini” di Pedalino, diretto dal maestro Gianfilippo Pollicita.

Alle 18.30 prenderà il via la solenne processione di San Giovanni Battista. Il simulacro del Patrono sarà preceduto dall’Arca Santa e accompagnato dai fedeli con i tradizionali ceri votivi.

Il corteo religioso attraverserà alcune delle principali strade cittadine. Dalla Cattedrale percorrerà corso Italia, via M. Leggio, corso Vittorio Veneto, via Paolo Leni Spadafora, via Garibaldi, via Ecce Homo, via Luciano Nicastro, via Roma, via G. B. Odierna e via M. Rapisardi, per fare infine ritorno in piazza San Giovanni.

Al rientro in piazza San Giovanni, il vescovo Giuseppe La Placa rivolgerà il tradizionale saluto ai fedeli della Diocesi e della città. Seguirà l’Atto di affidamento a San Giovanni Battista, patrono principale della Diocesi e della città di Ragusa.

Anche il rientro del Patrono sarà accompagnato da un programma particolarmente suggestivo.

Sulla facciata della Cattedrale sarà proiettato un video mapping curato dall’artista Elisa Nieli di Palazzolo Acreide. A seguire è previsto lo spettacolo pirotecnico, prima dell’ingresso del simulacro di San Giovanni Battista in Cattedrale.