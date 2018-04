Ancora un colpo a Pozzallo, danni strutturali e bottino di 500 euro

Ancora un esercizio commerciale preso di mira dai ladri nelle prime ore di oggi nel centralissimo corso Vittorio Veneto, a Pozzallo, e ancora un intervento del presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti.

“A distanza di pochi giorni dall´altro episodio, il furto con spaccata, ai danni di un tabacchino – dice Manenti – stavolta i ladri hanno rivolto le loro attenzioni all´edicola-cartolibreria lì accanto, portando via circa cinquecento euro in contanti e alcuni zaini. Ovviamente danni strutturali anche in questo caso e senso di impotenza da parte del commerciante nostro associato a cui esprimiamo tutta la nostra solidarietà“. Quindi aggiunge: “E´ fin troppo evidente che due episodi nell´arco di così breve tempo la dicono lunga sulla gravità della situazione. Ci auguriamo che le forze dell´ordine, coordinate dalla Prefettura a cui chiediamo un intervento deciso, possano attivare i necessari controlli per evitare che fenomeni del genere si ripetano“.

Il presidente della sezione cittadina dell´Ascom, Giuseppe Cassisi, continua sottolineando che “tra i commercianti emerge un senso di sfiducia e di amarezza. Sembra che le attività presenti sul nostro territorio comunale siano sotto attacco. E´ chiaro che non è possibile consentire tutto ciò. E´ indispensabile una risposta. Come associazione di categoria siamo disponibili a fornire il nostro contributo“.