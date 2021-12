Covid, ultimi dati: in Sicilia l’indice di positività oltre il 5%

Secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute di oggi 25 dicembre, nelle ultime 24 ore l’indice di positività in Sicilia è salito al 5,05% con 2446 tamponi positivi sui 48351 processati. Ieri erano stati 2131 i nuovi casi su 43.199 tamponi processati e il tasso di positività era al 4,93%. La Sicilia si conferma all’ottavo posto in Italia per numero di contagi.

In aumento anche i ricoveri nella nostra regione: 673 (ieri erano 664), di cui 597 in area medica e 76 in terapia intensiva.

Questa la distribuzione per provincia: 702 i nuovi casi a Catania, 489 a Palermo, 388 a Messina, 202 a Siracusa, 187 a Trapani, 174 ad Agrigento, 123 a Enna, 120 a Ragusa, 61 a Caltanissetta.

Per quanto riguarda la provincia di Ragusa, gli attuali positivi sfiorano quota mille (981), con 24 ricoverati, 2 in foresteria e 955 in isolamento domiciliare così distribuiti per ciascun comune:

Acate 13

Chiaramonte Gulfi 7

Comiso 68

Giarratana 6

Ispica 26

Modica 170

Monterosso Almo 4

Pozzallo 103

Ragusa 426

Santa Croce Camerina 10

Scicli 23

Vittoria 99