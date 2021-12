1.727 i nuovi casi di Covid da ieri a oggi registrati in Sicilia. E’ il dato diffuso nel bollettino del ministero della Salute. Sul fronte ospedaliero sono più di 700 i ricoverati, con 37 casi in più rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 77 (+1 rispetto a ieri). Di seguito i dati sui nuovi positivi nelle singole province: Palermo (341), Catania (287), Messina (332), Siracusa (251), Ragusa (127), Trapani (192), Caltanissetta (43), Agrigento (135), Enna (19). La nostra regione è al sesto posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 4.581 casi, al secondo posto il Lazio con 3.665 casi, al terzo la Toscana con 3.075 casi, al quarto l’Emilia Romagna con 2.921, al quinto il Veneto con 2.093 casi.