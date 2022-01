Covid, in Sicilia i nuovi casi tornano sotto quota 10mila

Scendono sotto i 10mila i casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (9292) ma nell’ultimo bollettino sono segnati ben 66 morti, record assoluto nell’Isola in questa epidemia. E’ vero, sono spalmati in più giorni, ma mai si era raggiunto un numero così alto: il 13 gennaio hanno perso la vita per Covid ben 22 persone. Continuano a scendere le terapia intensiva, mentre tornano a salire i ricoveri in regime ordinario.

Il tasso scende al 18,8%, un punto in meno rispetto a ieri. L’isola è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 166.341 con un aumento di 6.748 casi. I guariti sono 2.478.

In ospedale ci sono 1.488 ricoverati, 16 in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 157, 8 in meno sul giorno precedente. Il contagio nelle singole province vede Palermo con 2.100 casi, Catania 2.367, Messina 725, Siracusa 1.031, Trapani 482, Ragusa 832, Caltanissetta 623, Agrigento 962, Enna 170.