Covid, ancora in aumento i casi in Sicilia

Nelle ultime 24 ore sono stati 3.607 su 27.792 tamponi processati e l’indice di positività scende al 13%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.434 i nuovi casi su 16.893 tamponi e il tasso di positività era al 14%. Sono 22 i decessi e 4.414 i guariti. In calo i ricoveri in regime ordinario (-56 sul dato di ieri) e quelli in terapia intensiva (-2). La Sicilia scivola al sesto posto nella classifica per numero di casi.

A livello provinciale si registrano a Palermo 835 casi, Catania 703, Messina 970, Siracusa 345, Trapani 669, Ragusa 442, Caltanissetta 274, Agrigento 517, Enna 217.