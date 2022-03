Droghe e dipendenze, il 18 marzo l’incontro promosso da Libera e Cgil

Venerdì 18 marzo, alle ore 10.30, presso il Cinema Golden di Vittoria, si terrà l’incontro “Droghe e dipendenze: tra criminalità organizzata e attualità di una condizione sociale”, promosso dal coordinamento provinciale di Libera Ragusa e dalla CGIL di Ragusa, in collaborazione con l’ASP provinciale di Ragusa. L’evento è inserito nell’ambito del percorso “100 passi verso il 21 Marzo” e anticipa la manifestazione regionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si terrà in piazza San Giovanni a Vittoria, lunedì 21 marzo a partire dalle ore 9.45.

Saranno presenti Leopoldo Grosso, vicepresidente del Gruppo Abele, da sempre impegnato nel recupero di persone tossicodipendenti, Giuseppe Mustile, Direttore U.O.C. Dipendenze Patologiche presso l’ASP di Ragusa, e Denise Amerini del Dipartimento Dipendenze e Carcere – Area Welfare della CGIL nazionale.

Saluti iniziali e introduzione di Vittorio Avveduto, co-referente regionale di Libera Sicilia, coordina i lavori Peppe Scifo, segretario provinciale CGIL Ragusa.

L’incontro previsto con gli studenti e le studentesse degli istituti superiori di Vittoria si focalizza su uno dei temi più importanti per il nostro territorio e per le nostre comunità. L’utilizzo di sostanze stupefacenti (soprattutto cocaina ed eroina) è in costante aumento in tutta la provincia, come evidenziano i dati del Se.R.T. di Ragusa, e risulta fondamentale porre l’attenzione sui risvolti sociali che produce. In particolare, ci si riferisce sia alle condizioni di marginalità e di grave disagio sociale correlate, sia alle logiche del traffico e

dello spaccio, appannaggio dei gruppi criminali del territorio. Il nostro territorio vede, infatti, da un lato un costante approvvigionamento di stupefacenti attraverso le rotte balcaniche, grazie ad un’alleanza tra malavita locale e albanese; dall’altro lato, l’utilizzo del mercato ortofrutticolo quale punto di riferimento per i traffici della criminalità organizzata.