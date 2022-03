Sabato 2 aprile Davide Campisi a The Globe di Ragusa

Si intitola Joca ed è il nuovo spettacolo che il percussionista e cantautore Davide Campisi porterà sabato 2 aprile sul palco di The Globe a Ragusa.

L’opera è il simbolo di un’appartenenza territoriale che si apre al mondo grazie ai suoi giochi ritmici e sonori. Giochi che nascono da una sorta di umanità arcaica che appartiene a tutti i luoghi del mondo ma che si mescola con la sicilianità dell’artista.

C’è il ritmo della lingua siciliana, ma di una Sicilia che vuole andare oltre, uscire dai suoi confini, “globalizzarsi”, lanciando uno sguardo Oltreoceano.

In questo senso il titolo Joca (“gioca” in siciliano) assume un sapore quasi internazionale: si presta ad essere declinato e pronunciato in molte lingue del mondo.

Ore 21.30, via G. Spampinato 12, Ragusa.