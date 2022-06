Elezioni, attivo il servizio per il rilascio delle certificazioni medico-legali

L’Azienda Sanitaria di Ragusa – per le prossime consultazioni referendarie e amministrative – ha organizzato le attività per il rilascio delle certificazioni medico-legali per elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto sarà svolto, nei giorni di sabato 11 e domenica 12 giugno 2022.

Nei giorni di giovedì 9 e venerdì 10 giugno 2022 il rilascio dei certificati sarà effettuato nelle sedi delle unità operative di Medicina Legale negli orari previsti di apertura al pubblico.

Per eventuali ballottaggi del 26 giugno 2022 il rilascio delle certificazioni sarà effettuato nelle sedi delle UU.OO. di Medicina Legale dei Comuni interessati nei giorni di sabato 25 giugno dalle ore 08:30 – 12:30 e di domenica 26 giugno dalle ore 08:30 – 12:30 e dalle ore 15:30 – 19:30.

https://www.asp.rg.it/news/2514-consultazioni-referendarie.html

Di seguito la tabella con le sedi e la programmazione del servizio.