Voto a domicilio per positivi al Covid. Tutte le info dell’Asp di Ragusa

In occasione delle elezioni del 25 settembre 2022 l’ASP di Ragusa rende possibile l’esercizio del voto domiciliare sia per tutti i soggetti positivi al Covid che per quelli impossibilitati a esercitare autonomamente il diritto di voto.

Per i soggetti positivi al Covid-19:

Per esercitare il diritto di voto domiciliare è sufficiente scaricare il modulo presente sul sito dell’Asp, compilarlo e allegarlo, insieme ad un documento d’identità in corso di validità, all’indirizzo e-mail [email protected].

Sarà cura del Dipartimento di Prevenzione verificare l’esistenza delle condizioni previste dalla legge (D.L. n. 41 del 04/05/2022) ed emettere il certificato che attesta il diritto al voto domiciliare.

È consigliabile effettuare la richiesta in tempo utile per lo svolgimento delle procedure di voto e comunque non oltre le ore 19.00 del 25 settembre 2022.

E’ altresì garantito il rilascio di eventuali certificazioni di guarigione da Covid-19 nelle seguenti giornate:

– sabato 24 settembre dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 17.00;

– domenica 25 settembre dalle 7.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 19.00.

Per qualsiasi necessità in merito è a disposizione il servizio team help cittadino sarà attivo, disponibile al numero unico: 0932658758 nei seguenti orari:

– dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30;

– sabato 24 settembre dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00;

– domenica 25 settembre dalle 8.30 alle 19.00.

Per gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto:

Il servizio per il rilascio delle certificazioni medico-legali sarà svolto, nei giorni di sabato 24 e domenica 25 settembre, nelle seguenti sedi: