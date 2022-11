Fine settimana con crollo delle temperature e da lunedì torna il sole

Le previsioni meteo, in vista del fine settimana, in Sicilia ed anche in provincia di Ragusa sono state azzeccate. Dalla mezzanotte di ieri si sono registrati un drastico calo delle temperature e piogge piuttosto sostenute anche nel territorio ibleo. Sempre secondo le previsioni non dovrebbe durare a lungo e già da lunedì arriva l’Estate di San Martino con un nuovo innalzamento delle temperature e sole. Intanto per oggi, ci si dovrebbe accontentare di piogge sparse e un sostanziale crollo delle temperature, in attesa che da lunedì torni a splendere il sole per tutta la prossima settimana.