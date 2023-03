Uisp Sicilia Nuoto in Abruzzo con 24 atleti al Trofeo delle Regioni

Pronta la rappresentativa regionale UISP Sicilia di Nuoto che prenderà parte al Trofeo delle Regioni UISP 2023, quest’anno la gara si terrà in Abruzzo, ad Avezzano l’1 e 2 Aprile. La tradizionale selezione nazionale che coinvolge gli esordiente con i miglior tempi di questa disciplina acquatica vedrà partecipare la nostra regione con una delegazione formata da 24 atleti, individuati durante le manifestazioni regionali del Trofeo della regione. Gli atleti delle categorie esordienti C, B e A tesserati UISP che formeranno la squadra siciliana provengono dalla società Nuoto Chiaramonte (11) , Water Sun Comiso (4), Kentoripa di Centuripe (3), La Fenice Enna (1) , Infinity Gym di Santa Maria di Licodia (6) e saranno accompagnati dal Tecnico Marco Paglia e dalla Responsabile regionale SDA Nuoto Marilena Tosto.

Un weekend di sport e di amicizia in cui i ragazzi avranno modo di conoscersi e confrontarsi con altre realtà. Visti i pronosticì non mancheranno sicuramente i risultati sportivi, grazie alla presenza di alcuni atleti come Russo Francesco già medagliato lo scorso anno a Torino, Pluchino Rita e Brullo Paolo medagliati ai recenti campionati Esordienti A.